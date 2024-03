Se non respiri | muori Se respiri | anche!?Lo smog | il killer silenzioso di cui la politica non si occupa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unè letteralmente nell’aria, e sta mietendo costantemente migliaia e migliaia di vittime: il suo nome è “inquinamento atmosferico”. La Commissione europea ha calcolato che ogni anno circa 300mila persone in Europa muoiano prematuramente a causa sua, di cui 70mila solo in Italia, che si conferma maglia nera tra i Paesi del vecchio continente. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di decesso dovuto all’inquinamento dell’aria, con 9.000 morti all’anno in Italia per infarto e 12.000 per ictus cerebrale. Secondo le stime, ogni aumento di 10 ?g/m3 di concentrazione di PM10 corrisponde ad un aumento dell’1% degli infarti. Seguono le patologie polmonari, con 7.000 italiani morti prematuramente all’anno per malattie respiratorie. Alcuni recenti studi pubblicati sulla rivista Neurology suggeriscono una correlazione tra inquinamento ...