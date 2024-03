Se il telefono Samsung va lento e si blocca | cosa fare

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 7 marzo 2024) Anche ipossono rallentare ersi durante l'esecuzione delle app, specie se ilha già almeno 2 anni sulle spalle. Come ogni buon Android ipossono incappare in problemi di memoria, in problemi di risparmio energetico e di app troppo pesanti per il dispositivo in uso, causando un rallentamento generale. Capire perchè lo smartphoneo perchè a volte sici permetterà di farlo tornare come nuovo senza procedere con un reset totale, così da poterlo sfruttare alla grande e non ripetere gli stessi errori. LEGGI ANCHE: Come velocizzare Android su ogni smartphone 1) Cancellare file non necessari Come ogni buonAndroid il primo trucco da usare per risolvere i problemi con un ...