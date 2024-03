Se a sinistra dimenticano che il comunismo è ancora vivo e vegeto in Cina | Cuba e Corea del Nord

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Forse abbiamo capito perché asi fa fatica a parlare di, divenuta improvvisamente una parola tabù soprattutto nel mondo del cinema e della fiction televisiva (vedi quelle sulle foibe e sull’esodo). Evidentemente per loro non ci sono più regimi comunisti nel mondo di oggi e quindi meglio non ricordare quelli che ci sono stati (e il legame-dipendenza avuto dal Pci, anche quello di Berlinguer). Per “Repubblica ilnon c’è più in nessuna forma” Del resto è “Repubblica” a scrivere “Ilnon c’è più in alcuna forma” e quindi a dare la linea per rileggere la storia e la geopolitica. Così comprendiamo perché gli esponenti del Pd erano così preoccupati dell’accordo con la Tunisia, denunciando che “E’ stata data legittimazione politica a un dittatore razzista” come ha detto il responsabile ...