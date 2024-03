Scoppia incendio nella notte | anziana e badante divorate dalle fiamme mentre dormono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tragedia: due donne sono morte a San Giovanni alla Vena, nel Comune di Vicopisano per unche è divampato in una abitazione. Si tratterebbe di un’e della sua, probabilmente colte nel sonno. L’allarme è scattato poco prima del 5 in via Morandini: sul posto i vigili del fuoco e i mezzi del 118 ma per le due donne non c’è stato niente da fare. L’abitazione era completamente invasa dal fumo e la camera da letto devastata. Sulle cause sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri, ma pare che l’origine del rogo sia elettrica. Profondo il cordoglio della comunità di Vico. L'articolo proviene da The Social Post.