(Di giovedì 7 marzo 2024) Vicopisano (Pisa) 7 marzo 2024 - Duesono morte stanotte a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano per unche è divampato in una abitazione. Si tratterebbe di una anziana e della sua badante sembra colte nel sonno. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi del 118 ma per le duenon c'è stato niente da fare. Sulle cause sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri ma pare che l'origine del rogo sia elettrica. Le duehanno respirato molto fumo. Cordoglio della comunità di Vico.

Ostia , 19 febbraio 2024- Alle ore 15.37, la S.O. ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra VVF di Ostia (13/A) con in supporto l’autoscala ... (ilfaroonline)

Un palazzo di 16 piani in via Vincenzo da Seregno a Milano , zona Bruzzano, ha preso fuoco oggi martedì 20 febbraio: nessuna persona fortunatamente è rimasta ... (fanpage)

Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate per un incendio Scoppia to improvvisamente nela casa di riposo per anziani “Attanasio“ in via Trieste. Le ... (ilgiorno)

Scoppia incendio in un’abitazione, muoiono due donne: Vicopisano (Pisa) 7 marzo 2024 - Due donne sono morte stanotte a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano per un incendio che è divampato in una abitazione. Si tratterebbe di una anziana e ...lanazione

Scoppia incendio dentro casa. Madre e figlia intossicate dal fumo: incendio nella notte ieri, intorno alle 3.20, in un’abitazione di via Cento a Vigarano Mainarda. La madre e la figlia di 13 anni, portate per un’inizio di intossicazione e per controlli all’ospedale d ...ilrestodelcarlino

Ilbono, incendio in un magazzino: danni ingenti: Poco dopo le 18 i vigili del fuoco sono intervenuti a Lanusei, a Ilbono, per un incendio divampato all’interno di un magazzino in cui erano stoccati materiali edili di proprietà di un'impresa del ...unionesarda