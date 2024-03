Scoperto un maxi-giro di truffe. Il “capo“ gestiva tutto dal carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dalla cella di Poggioreale avrebbe coordinato e partecipato alleche avrebbero fruttato al presunto sodalizio 600mila euro in pochi mesi. Assegni falsi per orologi veri, oppure per computer o, ancora, qualsiasi altro oggetto di valore messo in vendita sulle bacheche virtuali. Una cinquantina gli episodi che la Procura contesta al gruppo di presunti truffatori nei confronti dei quali ha chiesto e ottenuto sette misure cautelari ine una misura di obbligo di dimora nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Napoli. L’accusa nei confronti degli indagati è di associazione a delinquere finalizzate alle. Le indagini sono iniziate all’inizio del 2023 dopo la denuncia di un cittadino residente a Perugia, il quale aveva messo in vendita un orologio tramite un sito di e-commerce e, dopo essere stato ...