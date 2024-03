Scoperta Scioccante | Trovato Morto in Casa il 57enne che non ha partecipato al Funerale del Fratello

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pescara - Una tragedia nella tragedia ha colpito una famiglia residente a Pescara. Ieri mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di via Aldo Moro, dove è statauna terribile situazione. La richiesta di soccorso è arrivata dalla sorella del padrone di, L.B., 57 anni, preoccupata dal fatto che ilnon solo non avessealdell'altro, ma fosse anche irreperibile al telefono da diversi giorni. I soccorritori hannola porta d'ingresso chiusa dall'interno e, una volta entrati, hanno fatto unaagghiacciante: il corpo senza vita del. Il medico legale ha stabilito che la morte risale a circa 7 giorni prima, per cause naturali, precedendo quindi il ...