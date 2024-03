Scontro tra una Smart ed un Suv | 21enne pontina trasportata in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Un brutto incidente stradale quello avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14 e 30, in via Casali Primo Tratto, a Sezze. Due auto, una Nissan Qashqai ed una, si sono scontrate frontalmente in un tratto in semicurva, proprio davanti al Micheli Market, per chi è esperto della zona. Unamolto violento che ha sventrato la piccola city car facendo tutto sommato danni lievi, invece, sul SUV. A condurre i veicoli un 40enne non pratico della zona ed unaresidente nei paraggi. Allertata dai passanti, sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha provveduto a visitare le persone coinvolte ed ha trasportato la giovane inper accertamenti. Le sue condizioni erano comunque buone: lamentava un dolore al ginocchio ed aveva chiari i segni lasciati dall’esplosione ...