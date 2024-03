Pescara - La preoccupazione cresce per la Scomparsa di Alessandro Pantalone , un uomo di 65 anni, avvistato per l'ultima volta nella Zona di Villano va. Il ... (abruzzo24ore.tv)

Scomparsa Alessandro Venturelli, il 30 aprile si decide sull’archiviazione: “Continuiamo a cercarti”: Il 30 aprile prossimo si deciderà se archiviare o meno il fascicolo relativo alla Scomparsa di Alessandro Venturelli, di cui si sono perse le tracce dal ...fanpage

Ad un anno dalla Scomparsa di Valestri Adolfa: Riceviamo e pubblichiamo *** Martedì 7 Marzo 2023 ci ha lasciato Valestri Adolfa. La ricordano con eterno amore e profonda riconoscenza il marito Edoardo, ...redacon

I Perturbazione: in uscita, l'album "La Buona Novella", una rilettura live dell'omonimo album di Fabrizio De André, con Nada ed Alessandro Raina: Grande ritorno, per i Perturbazione che, a distanza di quattro anni dal loro ultimo album di inediti, in occasione dei 25 anni dalla Scomparsa di Fabrizio De André, il 22 marzo pubblicano “La Buona No ...fai.informazione