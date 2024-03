Scommettete su Rhea o su Becky?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024) Vincendo l’Elimination Chamber match,è diventata ufficialmente la sfidante diper Wrestlemania 40. Non è stata una gran sorpresa (come il resto dei risultati dell’evento svoltosi a Perth), ma credo che per quanto riguarda il loro scontro diretto ci troviamo di fronte a un esito davvero incerto. Nell’editoriale odierno mi chiedo infatti: chi meriterebbe dei due la vittoria? Vediamo le motivazioni che potrebbero giustificare un esito rispetto all’altro. Conferma di. Il primo spunto in questa direzione, è che la Lynch non abbia bisogno del titolo. Di tutto il roster femminile è la donna copertina, posto condiviso forse con Charlotte per quanto riguarda la federazione, in solitaria se pensiamo all’amore del WWE Universe più verso di lei rispetto alla figlia del Nature Boy. Lei è la veterana che comunque vada sarà ...