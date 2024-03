Sclerosi multipla | gardenie e ortensie in piazza a sostegno ricerca

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 7 marzo 2024) . In tutta Italia in occasione della festa della donna e poi il 9 e 10 marzo. Una gardenia e un’ortensia, due fiori in armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la. La Sm, malattia che colpisce in modo doppio le