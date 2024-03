Sclerosi multipla Fiori nelle piazze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una gardenia e un’ortensia, duein armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la. La Sm, malattia che colpisce in modo doppio le donne rispetto agli uomini, fa il proprio ingresso nella vita tra i 20 e i 30 anni, periodo di grandi progetti e sogni. Per questo Aism con “Bentornata Gardensia“ porta i suoi dueper la Giornata della donna. I volontari sarannobresciane domani, sabato e domenica per distribuire 6mila piante. Un invito a donare e a diffondere speranza per un futuro oltre la malattia, che coinvolge non solo chi ne è colpito ma l’intera famiglia. I fondi raccolti andranno a potenziare i servizi destinati alle persone con Sm e a sostenere la ricerca ...