Sciopero generale 8 marzo 2024 : le motivazioni Domani, venerdì 8 marzo 2024 , in occasione della Festa della Donna, i sindacati hanno proclamato una giornata ... (tpi)

In occasione della Giornata inter nazionale dei diritti delle donne incroceranno le braccia lavoratori e lavoratrici di tutti i settori produttivi, pubblico, ... (wired)

Roma, venerdì 8 marzo: manifestazione in Piazza Vidoni: Avviso per tutti e tutte, in occasione della giornata internazionale di lotta con copertura di Sciopero già comunicata e ufficialmente confermata, del giorno 8 MARZO 2024 anche se poi va data continui ...pane-rose

Sciopero generale 8 marzo, treni a rischio: orari, tutte le info: Sciopero generale domani, venerdì 8 marzo, con treni a rischio stop su tutto il territorio nazionale. Dalla mezzanotte alle 21.00, infatti, una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno Sciopero gene ...adnkronos

Sciopero venerdì 8 marzo 2024, a Milano treni a rischio: orari, fasce di garanzia, bus sostitutivi: Confermata l’agitazione del trasporto ferroviario del personale del Gruppo FS Italiane e di Trenord. Mobilitazione contro i femminicidi e per la parità salariale tra uomini e donne ...msn