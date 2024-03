Sciopero Enel | I turni di reperebilità sempre più pesanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Saràdomani 8 marzo per i lavoratori. I sindacati si preparano infatti alla mobilitazione dei lavoratorianche nella provincia di Lucca e le Segreterie Provinciali di Filctem Cgil - Flaei Cisl - e Uiltec confermano la piena adesione allo. "non sta rispettando il piano di assunzioni e di investimenti che era stato concordato - specificano le segreterie - Idi reperibilità sonopiùe il rischio di ulteriori affidamenti a ditte esterne aumentano le situazioni di precarietà e sicurezza dei lavoratori e della rete elettrica. La situazione sta mettendo a rischio il ruolo che una azienda come, che è di tutti i cittadini, deve mettere a servizio del Paese"