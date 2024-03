Sciopero 8 marzo | treni fermi | orari e modalità da Trenitalia a Trenord Salvo invece il trasporto locale

(Di giovedì 7 marzo 2024) A pochi giorni dall’ultima mobilitazione nazionale,inizia con un altrogenerale, proclamato da gran parte delle sigle sindacali. Venerdì 8, nel giorno della Festa internazionale della Donna, si fermano tutti i servizi pubblici e privati, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche a tutti gli altri settori produttivi. Alloaderiscono anche i Vigili del Fuoco. Numerose le sigle sindacali aderenti. E i trasporti? Ci sono disagi per chi si deve spostare in autobus, metro, tram o treno? Il blocco dei trasporti è stato tuttavia limitato dall’intervento del Garante, e riguarda soltanto i, datalia ailnelle ...

Cgil, Flash Mob per la giornata della donna: Le donne della Cgil e dello Spi Cgil Lucca non si fermano, e anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna scenderanno in piazza per continuare l'opera di sensibilizzazione ...lagazzettadilucca

Germania, nuovo Sciopero dei trasporti: stop ai treni e caos voli Lufthansa: Centinaia di migliaia di passeggeri hanno subito disagi giovedì 7 marzo, mentre i lavoratori di ferrovie e scali ... trasporto passeggeri alle 10 di giovedì mattina. La durata dello Sciopero riguarda ...ilmessaggero

Stellantis, produzione a rilento in Italia in attesa dei nuovi incentivi, che sono in ritardo. Quando arrivano: Stellantis a Mirafiori prolunga la cig per la bassa domanda. A Pomigliano ci sono problemi di shortage sull’Alfa Romeo Tonale e a Melfi la logistica sciopera contro la cig per mancanza di attività. Il ...milanofinanza