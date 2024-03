Sciopero 8 marzo 2024 | dai treni a trasporti e sanità | i settori a rischio e le fasce di garanzia città per città

Per l'8 marzo 2024 è stato proclamato uno Sciopero generale nazionale che riguarderà anche Trenord , con i treni a rischio fino alle 21. Atm non prende parte ... (fanpage)

8 marzo, la piazza è delle donne: niente mimose ma megafoni: L’8 marzo le donne scendono in piazza in tutta Italia. Dalle studentesse alle lavoratrici dei servizi pubblici, ma anche attiviste e semplici cittadine. Tutti e tutte si mobilitano per lo ‘Sciopero ...dire

Enel, sindacati: no a logiche di mercato dettate da austerity: Napoli, 7 mar. (askanews) – Domani, giovedì 8 marzo, Sciopero per l’intera giornata dei lavoratori del gruppo Enel contro la politica del nuovo management che rischia di dare il “colpo di grazia” a ...askanews

Stellantis prolunga la CIG a Mirafiori ma investe 6 miliardi in Brasile: E i sindacati metalmeccanici proclamano uno Sciopero generale per difendere l’automotive in ... per tre settimane dal 12 febbraio al 3 marzo e poi aveva prolungato la cassa fino al 30 marzo. E adesso ...sicurauto