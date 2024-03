Sciopero 8 marzo 2024 | dai trasporti alla sanità fino alla scuola | i settori a rischio e le fasce di garanzia città per città

(Di giovedì 7 marzo 2024). Venerdì è previsto logenerale nazionale che interesserà sia i lavoratori pubblici che quelli del settore privato. Chi usufruisce di servizi come...

Possibili cancellazioni e limitazioni dei treni Regionali di treni talia in occasione dello sciopero generale nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, ... (quotidiano)

Con lo sciopero generale di domani si prospetta più un venerdì nero che una giornata di festa che celebra la donna : non solo nella capitale, e non solo alla ... (secoloditalia)

Prosegue la Mostra delle Antiche camelie di Lucchesia con rievocazioni storiche, musica e spettacoli in natura: Un altro fine settimana dedicato alle camelie, la cui fioritura è in piena esplosione, e all'intrattenimento culturale e gastronomico a Pieve e Sant'Andrea di Compito (Capannori, Lucca). Sabato 9 e do ...lagazzettadilucca

Roma, Rizzi (UGL Chimici): “Scioperiamo l’8 marzo perché siamo seriamente preoccupati per il futuro di Enel”: Roma, 7 marzo – “Scioperiamo l’8 marzo perché siamo seriamente preoccupati per il futuro di Enel, delle sue Lavoratrici e dei suoi Lavoratori” ha dichiarato il Segretario Nazionale del settore elettri ...sciscianonotizie

Sistema Ambiente, Sciopero dell'8 marzo possibili alcuni disagi: Sistema Ambiente comunica che, venerdì 8 marzo, è indetto uno Sciopero nazionale di alcune sigle sindacali per l'intera giornata. Tutto questo potrebbe comportare disagi nello svolgimento dei servizi ...lagazzettadilucca