Scienza | borsa di studio per un ricercatore della Sant’Anna per un lavoro sull’Alzheimer

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pisa, 7 marzo 2024 – Giacomo Siano,presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, assieme a Claudia Carrarini, Lorenzo Gaetani, Arianna Menardi e Fausto Roveta, fa parte del gruppo di ricercatori che, con il loro progetto, si è aggiudicato l’edizione 2023 del Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers). Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), associazione toscana con sede a Barberino di Mugello, continua così ad impegnarsi per poter arrivare ad 'un domani senza Alzheimer'. Con i 300mila euro stanziati per il Bando AGYR 2023, infatti, è stata toccata quota 1.2 milioni di euro, una cifra che nel corso di 4 anni è stata assegnata per sviluppare 26 Progetti di Ricerca, di altrettanti ricercatori, sul temadiagnosi precocemalattia di Alzheimer e degli stili di vita. “Anche quest’anno, grazie ...