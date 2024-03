Sciame sismico a Parma | l’allarme del geologo | “Potrebbe continuare ancora”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) In un contesto dove le teorie non scientifiche spesso trovano terreno fertile, esperti del settore come Castagnetti emergono per fare chiarezza su questioni complesse. Una di queste riguarda il legame tra condizioni meteorologiche e attività sismica, tema su cui Castagnetti è categorico: «Non c’è alcuna correlazione – spiega – tra condizioni meteorologiche e attività sismica». Questa dichiarazione pone fine a qualsiasi speculazione non basata su evidenze scientifiche, ribadendo che i terremoti sono fenomeni geologici indipendenti dalle variazioni climatiche.La questione si fa particolarmente attuale quando si guarda alloche ha interessato la zona dinelle ultime settimane. Molti si sono interrogati sull’evoluzione di questi eventi, speculando su possibili connessioni con cambiamenti climatici o altre cause ...