Sci | il clamoroso ritorno di Lucas Braathen con i colori del Brasile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non ci sono dubbi chesia specializzato nei colpi a sorpresa. Il 23enne norvegese, solo qualche mese fa, aveva annunciato il ritiro dal mondo dello sci, in rottura con la sua Federazione. Il 27 ottobre scorso lo scandinavo aveva scioccato il mondo con quell’annuncio, ma quest’oggi, 7 marzo 2024, si è andati oltre.ha vuotato il sacco sul suo futuro. Tornerà a gareggiare in Coppa del Mondo, ma lo farà con ideldalla prossima stagione. Il classe 2000, vincitore della classifica di slalom nella scorsa annata, in grado di prevalere in due circostanze anche in gigante (cinque le affermazioni in totale nel massimo circuito), ha preso la sua decisione. Come ha reso noto attraverso un post sui social, che ha spoilerato i contenuti della conferenza stampa in programma al ...