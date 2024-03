Schlein | “Noi testardamente unitari | il campo largo si fa sulle idee”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) CHIETI – Ilsi può costruire solo mettendo “al centro i temi”, perché è “che si costruiscono le coalizioni”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellya margine di un’iniziativa elettorale a Chieti. Quello messo insieme in Abruzzo, ha spiegato la leader Dem, è “unche si è riunito su un’idea e un progetto sul futuro di questa regione, per questo funziona. Abbiamo messo al centro i temi su cui siamo tutti d’accordo: la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, la buona impresa, come affrontiamo l’emergenza climatica e stiamo a fianco dell’agricoltura”. “Facendo così – ha aggiunto – d’accordoe non certo sulla spartizione di potere, si costruiscono coalizioni che sanno garantire buongoverno per cinque anni. ...