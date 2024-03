Schianto frontale tra furgone e camion Coppia all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Scontrocon due feriti ieri mattina alle 9,15 in via Trezzo. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, unIveco Daily con a bordo un uomo di 40 anni e una donna di 50 nei pressi di una curva è venuto in collisione con il mezzo che ritira la spazzatura. L’impatto è stato piuttosto forte e mentre il conducente deldei rifiuti, un 40enne, non ha riportato alcuna conseguenza, diversa la situazione per i due occupanti del, per i quali si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. Da Pignone sono partite subito due ambulanze della locale Pubblica assistenza Croce Verde con i militi Silvio Bordigoni, Giovanni Peretta, Luca Usala e Riccardo Sassi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i due feriti dall’abitacolo del. ...