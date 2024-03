Schermitrice violentata | chi è Lapo Jacopo Pucci | l’atleta milanese accusato e che si professa innocente

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano – Sono due gli atleti indagati dalla procura di Siena dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo da parte di unauzbeca, 17enne al tempo dello stupro, avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 2023 durante un campus estivo della nazionale juniores a Chianciano Terme (Siena). Sono Emanuele Nardella, 21 anni di Foggia, e iloggi 19enne. In base alla denuncia della ragazza ci sarebbe anche un terzo atleta coinvolto, un minorenne. Chi èè il più piccolo dei due indagati. È nato nel febbraio del 2005, oggi ha 19 anni e al momento della presunta violenza sessuale ne aveva 18 e 6 mesi. La sua specialità è la sciabola: è considerato una promessa della scherma ...

