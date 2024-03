Scherma | la spada azzurra cerca conferme nel Grand Prix di Budapest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Saràad ospitare il secondodidella stagione. Sarà un fine settimana dedicato solo alle prove individuali, con gli azzurri che vogliono ben figurare dopo una stagione che li ha visti raccogliere numerosi poi, sfiorando in varie circostanze la vittoria. In campo femminile si riparte dalla voglia di riscatto dopo la gara di Barcellona, che ha visto tutte le azzurre uscire prima dei quarti di finale. In Spagna ha vinto la numero uno del mondo Man Wai Vivian Kong, l’unica che in questa stagione è riuscita a salire sul gradino più alto del podio per due volte. Infatti la rappresentante di Hong Kong si era imposta anche nel primoin Qatar e sarà ovviamente la donna da battere anche in Ungheria. Già qualificate per il tabellone principale in casa Italia ...