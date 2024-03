Scarface | torna al cinema il cult movie di Brian De Palma con Al Pacino

(Di giovedì 7 marzo 2024) A quarant'anni dal suo esordio nelle sale italiane, Lucky Red fa uscire di nuovo l'8, il 9 e il 10 aprile questo potentissimo e famosissimo film, in una versione restaurata in 4K.

Scarface torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K: Dopo il grande successo de Il Cacciatore - e le uscite di Quarto potere, Vacanze di Natale e C'è ancora domani (per l'8 marzo) - Lucky Red riporta al ...ciakmagazine

Scarface, il capolavoro di Brian De Palma con Al Pacino torna al cinema in 4K: Ecco tutto quello che dovete sapere sul ritorno di Scarface in 4K, che uscirà molto presto nelle sale cinematografiche italiane.cinema.everyeye