Sarri si aspettava più riconoscenza dall’ambiente Lazio | ma rischia di fare il peggior risultato del decennio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) . Lo scrive Il Messaggero all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern. C’è pure un po’ di delusione, in questo momento.sipiùper il secondo posto dello scorso anno. Troppe critiche feroci al suo gioco ripetitivo, al modulo rigido e una squadra che non riesce più a imporre mai il suo dominio. Non si poteva certo farlo col Bayern, una squadra costruita con oltre un miliardo, con un fatturato 10 volte superiore a quello della. Molti tifosi non capiscono che l’addio di Mau suonerebbe come un palese ridimensionamento. Perché difficilmente arriverà un altro allenatore con il suo curriculum, che ha rappresentato il massimo finora per ladi Lotito. Gli ex Conceicao e Scaloni sono destinati a rimanere solo un ...