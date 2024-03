Sarri-Lazio | annuncio a sorpresa | c’è il comunicato del club

(Di giovedì 7 marzo 2024)fuori dalla Champions: futuro diin bilico? Ildelbiancoceleste lascia pochi dubbi: tutti i dettagli Ladi Maurizionon è riuscita a superare il Bayern Monaco nel doppio confronto agli ottavi di Champions League. Nonostante la vittoria per 1-0 ottenuta all’Olimpico, i biancocelesti si sono dovuti arrendere ai bavaresi all’Allianz Arena. Croce e delizia per Immobile, autore della rete dell’1-0 all’Olimpico, ma colpevole di aver sbagliato un occasione d’oro sull’1-0. Quest’episodio è forse la sliding door del confronto. Un errore che di fatto condanna laal dominio bavarese anche nel secondo tempo. L’uscita dalla Champions, accompagnata da risultati in campionato poco soddisfacenti, hanno messo in dubbio il futuro di ...

