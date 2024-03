Sapete dov' è finita la notizia sui giornaloni? Capezzone e il dossieraggio | imbarazzo a sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Il tema più importante sui giornali di oggi, non necessariamente il più evidenziato però". Daniele, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorretta di Libero, non può non partire dal casoe dall'audizione del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in Parlamento. "Un'audizione drammatica. Melillo difende l'istituzione Antimafia - riepiloga il direttore editoriale di Libero - ma mette nero su bianco alcune ammissioni clamorose. Striano non ha agito da solo, c'era un sistema e c'era un mercato delle informazioni riservate. Capirete la gravità di queste dichiarazioni". "Come reagiscono Corriere, Stampa e Repubblica? Cancellando la? No, mimetizzandola. La scelta, quasi come si fossero sentiti: lafinisce a pagina 8, pagina 9, dopo ampie sezioni di ...