Santo Spirito sceglie il nuovo rettore per il dopo-Gori

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 –ilper il. Il consiglio direttivo è fissato per le 21.30 nella sede dei Bastioni e si preannuncia la presenza di tutti i consiglieri, compreso ilentrato. L’avvocato Niccolò Pino, primo dei non eletti e cugino del giostratore Gianmaria Scortecci. In tutto 15 consiglieri che dovrannore il lorotimoniere, che andrà a sostituire undel calibro di Ezioche in quindici anni ha portato 13 lance d’oro. Al momento favorito nella corsa alla poltrona è Giacomo Magi, attuale vice. Otto consiglieri avrebbero già dichiarato apertamente di schierarsi dalla sua parte. Ma ...

Sottopasso via Santo Spirito. Sopralluogo, ieri mattina, sui luoghi del cantiere: Sopralluogo, ieri mattina, sui luoghi del cantiere del sottopasso di via Santo Spirito (strada provinciale sp.91) da parte dei vertici di Ferrotramviaria, di alcuni esponenti di Acquedotto Pugliese e ...

