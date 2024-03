Santa Marinella | uno studio di fattibilità per il collegamento Fiori e Valdambrini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – “Abbiamo dato mandato agli uffici tecnici di predisporre in tempi celeri unodiper la progettazione e la realizzazione di una strada ditra i quartieri”. Lo comunica il Sindaco diPietro Tidei “Successivamente ai sopralluoghi effettuati qualche settimana fa – ha continuato il Sindaco – stiamo predisponendo tutti gli atti necessari alla valutazione tecnica ed economica per la progettazione di una strada ditra il Rioneed il Rione. Nella fattispecie, si tratterebbe di realizzare un’arteria stradale che collegherebbe via Valdambrni a Via delle Magnolie ...