Sanremo | il retroscena sui voti svelato da “Striscia la notizia” | cosa succede ora

(Di giovedì 7 marzo 2024) News TV. Nella puntata di ieri sera dila, Pinuccio indaga sul caos televoto a2024, dopo le moltissime anomalie segnalate. Il TG satirico ha rivelato che nel computo finale deiespressi dal pubblico, su un totale di un milione e mezzo ne sono stati calcolati poco più della metà: gli altri non sono stati convalidati. Leggi anche:2025, la famosissima come prossima conduttrice: Fiorello dà lo scoop Leggi anche: “Affari tuoi”, Giusy sogna il nonno e poi accade l’impensabile: quanto ha vinto, ilsuida “la” Ad un mese di distanza dal Festival della canzone italiana, che ha visto vincitrice la 22enne Angelina ...

Vincere il Festival di Sanremo al debutto è come un gol al 90' all'esordio in Serie A. Inspiegabile. Angelina Mango parlava con... (calciomercato)

Per Amadeus quest’anno è stata la quinta volta sul palco dell’Ariston alla conduzione e direzione artisti del Festival di Sanremo . Pare però che non è tutto ... (velvetgossip)

A Sanremo 2024 i cantanti non si annoiano MAI! Pistole ad acqua alle quattro del mattino nei corridoi dell'albergo e scherzi vari: i retroscena L'articolo ... (novella2000)

L'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo è stata un vero trionfo per Amadeus e Fiorello, i quali hanno irrevocabilmente deciso di lasciare la ... (tvpertutti)

Il Festival di Sanremo è ormai giunto al termine. I 30 big in gara adesso sono ufficialmente tornati ai loro progetti e la kermesse per alcuni di loro è stata ... (velvetgossip)

Il conduttore sta discutendo con la Rai il rinnovo del suo contratto e spunta l'ipotesi di una prima serata con Fiorello: Amadeus ribadisce a Fiorello il no a Sanremo 2025: "Mi hanno proposto di fare gli Amarelli, ci stai" ...gazzetta

Amadeus, la Rai lo vuole a Sanremo per altri due anni. Lui: «Ecco cosa ho risposto». E svela un nuovo programma con Fiorello: La Rai ha incontrato Amadeus per offrirgli ufficialmente la conduzione del Festival di Sanremo per altri due anni. L'anticipazione di TvBlog, che ha svelato ...corriereadriatico

Sanremo, la Rai richiama Amadeus. Lui conferma da Fiorello: "C'è stato un incontro": Un retroscena bomba che è molto più di un retroscena. A confermarlo è il diretto interessato, Amadeus, a Viva Rai 2. Questa mattina Fiorello, durante la consueta rassegna stampa, ha letto un articolo ...today