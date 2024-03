Sanremo 2025 | nuovo vertice tra la Rai e Amadeus! Lui svela a Fiorello cosa si sono detti

News tv. Sanremo 2025 , la famosissima come prossima conduttrice : Fiorello dà lo scoop – Ormai è un appuntamento imperdibile per gli Italiani. Stiamo parlando ... (tvzap)

FERRARA – “Morgan ha un carattere ‘non facile’? Non vedo il problema, è come Mozart e Vasco Rossi. Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ... (lopinionista)

La candidatura di Gigi D'Alessio come conduttore del Festival di Sanremo (e magari direttore artistico) farà storcere il naso a taluni, ma non deve ... (liberoquotidiano)

Michelle Hunziker in lizza per la conduzione del Sanremo 2025: Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe vedere un volto femminile alla guida. Michelle Hunziker, la popolare showgirl italo-svizzera, è stata recentemente aggiunta alla lista dei possibili conduttori. La ...informazione

Michelle Hunziker si candida per Sanremo 2025: “Sono abbastanza pazza per rifarlo”: Michelle Hunziker è pronta a condurre di nuovo il Festival di Sanremo, dopo cinque edizioni da record di Amadeus. Succedere al conduttore tv di Mamma Rai ed ex deejay sarà difficile e complicato per c ...igossip

Toto conduttori Sanremo 2025, spunta un trio inedito (e insospettabile): ecco quali sono i nomi fatti dal settimanale Chi: Un format nel format, quello del totonomi, che da settimane accende la curiosità di addetti ai lavori e telespettatori. Complice il no di Amadeus che, dopo cinque Sanremo, saluta la Riviera con in tas ...ilfattoquotidiano