Sangiovanni riparte da Gianni Morandi | in arrivo una canzone insieme?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo l’avventura a Sanremo 2024, gli impegni diprevedevano l’uscita del nuovo album. Tuttavia, il cantante non si è nascosto dai suoi problemi personali e ha deciso di annullare tutto per prendersi una pausa. Tanti i messaggi di conforto giunti specialmente dopo il suo lungo post, il quale è stato seguito due settimane senza postare nulla su Instagram. Questo fino a qualche ora fa quando l’ex allievo di Amici è comparso assieme a: l’incontro conDopo due settimane in cui non ha condiviso nulla sui social network,è riemerso in un selfie con. La foto è stata postata sul profilo Instagram del 79enne e cita: “Che piacere incontrare il mio amico Sangio”. La ...