(Di giovedì 7 marzo 2024) Sanin Rio (Reggio Emilia), 7 marzo 2024 - Unadi 13 anni, residente a Carpi, è stata ricoverata in condizioni disperate nella rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo essere statacon violenza daldi un, mentre era impegnata, nel tardo pomeriggio, in una seduta di allenamento al centro ippico Il Vigneto, alla periferia di Sanin Rio. E’ stato uno degli istruttori della struttura ad accorgersi dellaa terra, priva di sensi. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’arrivo di ambulanza, automedica, autoinfermieristica, raggiunti dall’elisoccorso di Parma. Proprio a bordo del velivolo, laè stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverata nel reparto ...

Dal Vomero, tramortito dai guai delle voragini e degli sprofondamenti, arriva anche una buona notizia. Sono appena iniziati i lavori per eliminare l?orribile ... (ilmattino)

Infortunio sul lavoro a San Martino Buon Albergo, grave un operaio: Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, a San Martino Buon Albergo.veronaoggi

Cos’è la psittacosi, la malattia degli uccelli che ha provocato 5 morti: come prevenirla e i sintomi: Un batterio che infetta principalmente gli uccelli sta colpendo particolarmente in Ue dove i casi nell'uomo sono in aumento e hanno portato anche a 5 decessi. Tanto che l'Organizzazione mondiale della ...laprovinciapavese.gelocal

San Martino in Rio, ragazzina colpita dal calcio di un cavallo: San Martino in Rio (Reggio Emilia), 7 marzo 2024 - Una ragazzina di 13 anni, residente a Carpi, è stata ricoverata in condizioni disperate nella rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo esser ...ilrestodelcarlino