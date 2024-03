San Giorgio del Sannio | doppio appuntamento per il Teatro Eidos

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue, infatti, la stagione teatrale presso lo Spazioin Via dei Sanniti a Sandelcon il terzoche si terrà sabato 9 marzo alle ore 20,30, con lo spettacolo “EDISON vs TESLA – la luce e l’oblio” di Pier Paolo Palma, per la regia di Georgia de’ Conno, con Pier Paolo Palma e Eugenio Delli Veneri, musiche originali di Massimo Varchione ed Elisa Vito, rappresentato dalla Compagnia Red Roger di Benevento. Dalle note di regia: “Se avessimo guardato il mondo alla fine dell’800 con i nostri occhi contemporanei e digitalmente miopi, esso ci sarebbe apparso come poco diverso dall’Età della Pietra. Lampade a gas, telegrafi, cavalli e carrozze: un mondo infinitamente più “lento” del nostro. In America, un imprenditore decide di affrontare le lobby del carbone e del ...