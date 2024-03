Samuele Piscina | Dai trans sangue infetto sputato sugli agenti

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Non sono mai stato omofobo in vita mia ed è un insulto alla mia persona lasciarlo intendere con dichiarazioni piene di menzogne". Cosi il consigliere comunale e segretario provinciale della Legaha replicato all'accusa di omofobia e omofobia, dopo le polemiche scatenate dal suo intervento nell'aula del Consiglio comunale, dove ha parlato di "essuali che sputavanoalle forze dell'ordine" nella zona di via Padova.La versione di"Il riferimento era a un singolo episodio realmente accaduto sotto i miei occhi, nel 2016, prima che facessimo la cancellata, quando un cittadino sudamericanoessuale, solito a prostituirsi all'angolo con via Mosso, anche recentemente arrestato per atti osceni in luogo pubblico ...

