Sampdoria-Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. I blucerchiati sono alla ricerca di quella continuità mai avuta, mentre i marchigiani devono fare risultato per non vedere scappare l’obiettivo salvezza.si giocherà lunedì 11 marzo 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferraris: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo contro la Feralpisalò, i blucerchiati ha riscattato la sconfitta precedente, portandosi al dodicesimi posto a quota 30 punti. Ovviamente ciò non basta, perchè la zona playout, occupata proprio dai marchigiani, resta a più cinque I bianconeri sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, ma la salvezza diretta resta sempre a meno cinque. L’appuntamente in terra ligure si preannuncia fondamentale per la squadra di Castori che ...