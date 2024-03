«Salvini è un cretino» | l' eurodeputato Toni Da Re espulso dalla Lega veneta «Sentenza già scritta»

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'europarlamentare trevigiano Gianano da Re, già segretario della, è statodal partito per aver dato del "" a Matteo. La decisione...

L'europarlamentare trevigiano Gianan Toni o da Re, già segretario della Lega veneta , è stato espulso dal partito per aver dato del " cretino" a Matteo Salvini. ... (ilgazzettino)

"Salvini cretino". Il direttivo della Liga veneta ha espulso Da Re: 14 a favore, 4 contrari. L'ex segretario, da tempo critico nei confronti di Salvini, non farà appello ...huffingtonpost

Vannacci sul fronte occidentale. Salvini e l'ammutinamento Lega: È il gioco del cerino, ma con una bomba a mano. E quell’ordigno, che porta il nome del generale Roberto Vannacci, pronto a esplodere fra militari di truppa e alti gradi territoriali della Lega uniti n ...lospiffero

Dà del cretino a Salvini, la Lega lo caccia. La ribellione del veneto Toni Da Re: PADOVA. Fuori dal partito, per avere definito il segretario Salvini un «cretino», da cacciare da via Bellerio. Ma rendendolo così un martire della frangia dei lighisti veneti, in rotta totale con il ...msn