Salvini ammette | “A scuola copiavo Però facevo anche copiare | perché la cosa più insopportabile sono quelli bravi che non fanno copiare”

(Di giovedì 7 marzo 2024) A Roma, presso la libreria Mondadori, si è tenuto un evento che ha rapidamente superato i confini del dibattito accademico per trasformarsi in un vivo confronto sul futuro dell'istruzione. L'articolo .

Dai 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della Pista da bob “Eugenio Monti”, al governo Draghi che stanziò 85 milioni di euro per la costruzione del ... (ilfattoquotidiano)

Dà del cretino a Salvini, la Lega lo caccia. La ribellione del veneto Toni Da Re: PADOVA. Fuori dal partito, per avere definito il segretario Salvini un «cretino», da cacciare da via Bellerio. Ma rendendolo così un martire della frangia dei lighisti veneti, in rotta totale con il " ...msn

Meloni in Abruzzo: “Ho l’elmetto”. Ma Salvini la lascia sola sul palco: Comizio dei leader della destra a Pescara, dove domenica si annuncia un testa a testa tra Marsilio e lo sfidante D’Amico. La premier, eletta nella Regione e ...repubblica

"Siamo tutti antifascisti", Salvini e Piantedosi contestati: Matteo Salvini ha replicato ai contestatori ... Insultare, minacciare, bestemmiare, offendere le forze dell'ordine non è ammesso. Io sto sempre dalla parte degli uomini e delle donne in divisa: se ...genovatoday