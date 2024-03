Salute | con 9-10mila passi al giorno si abbatte rischio morte in super sedentari

Il nome della principessa è scomparso dalla lista dei partecipanti del Trooping The Colour poche ore dopo l'annuncio. Come sta la futura regina? Continua a ... (fanpage)

8 marzo: malata sclerosi, coraggio donne è esserci sempre: "Molti interpretano la sclerosi multipla come la fine di tutto e anche della vita, io spero di combattere fino alla fine, di non molare e di non arrivare mai al pensiero del fine vita", racconta con ...ansa

Durante un concerto a Los Angeles la cantante è tornata a parlare della malattia affrontata nei mesi scorsi: Durante il primo dei suoi cinque concerti di Los Angeles Madonna ha raccontato al pubblico di aver vissuto un'esperienza di pre-morte. L'artista, come aveva già fatto altre volte, ha ripercorso i prob ...gazzetta

Salute. MILANO ADERISCE ALLA “PARTNERSHIP FOR HEALTHY CITIES”, PER METROPOLI PIÙ SANE E SICURE: “La Partnership for Healthy Cities sta dimostrando che con i piani e le politiche appropriate sindaci e consigli comunali possono fare la differenza per la Salute dei loro residenti, ogni giorno – ha ...mi-lorenteggio