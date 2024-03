Salerno | arrestato uomo per maltrattamenti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel pomeriggio del 3 marzo u.s., personale della Sezione Volanti ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di D.A. di anni 48, perin famiglia. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria operante, il predetto, abituale assuntore di stupefacenti ed alcool, nel rientrare presso la propria abitazione, avrebbe generato una violenta lite, mettendo a soqquadro mobili e suppellettili alla presenza della madre e della sorella, comportamenti che si reiterano già da diverso tempo. Segui ZON.IT su Google News.

