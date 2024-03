Sagre di marzo nelle Marche | ecco gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancona, 72024 - I fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano, le farfalle svolazzano qua e là aspettando la primavera. Con l’inizio dei nuovi tepori, nel cosiddetto “risveglio della natura”, quale occasione migliore per risvegliarci a nostra volta dall’uggioso inverno se non catapultandoci all’interno delle primee fiere?una piccola guida per qualche gita fuori porta all’insegna del divertimento e del mangiare. Partendo dal capoluogo di Regione, Ancona, la Pro Loco Monsanvitese annuncia la 55° edizione della Sagra del Castagnolo, nel centro storico di Monte San Vito, che si terrà domenica 10. Durante il tipico Carnevale di mezza quaresima, infatti, non si possono perdere i molteplici giochi di squadra mascherati, l'intrattenimento di Baldo's Channel, il gruppo musicale "Gli Amici dello Zio ...