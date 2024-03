Ruggeri su Sporting Atalanta | «Buon pareggio Possiamo vincere al ritorno»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole nel post partita dell’esterno dell’dopo la partita d’Europa League disputata contro loAi microfoni ufficiali della Dea, l’esterno dell’Matteoha parlato così dopo la partita contro lo. «Secondo me è un. Abbiamo fatto la nostra prestazione e sono sicuro che in casa daremo tanto per strappare la qualificazioni. Le partite contro Inter, Milan e Bologna sono state immeritate: ci siamo complicati la vita, ma il percorso è ancora lungo edire la nostra. E’ stata una partita positiva dove abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni: nel mezzo anche il goal di El Bilal in fuorigioco. Dobbiamo continuare così»