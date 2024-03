Ruba 900 euro di profumi nel centro commerciale | manette per 34enne georgiano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 7 marzo 2024) Marcianise. Utilizzava una borsa schermata con dei fogli di alluminio per eludere i sensori dei dispositivi antitaccheggio, installati presso alcune delle profumerie deldi Marcianise, in provincia di Caserta. È così che il, prima di essere scoperto dal personale addetto alla sicurezza del, era già riuscito ad impossessarsi di oltre 900didi varie marche, allontanandosi indisturbato dalle profumerie. Il suo atteggiamento nervoso e circospetto però lo ha tradito. Gli addetti alla vigilanza, insospettiti, hanno chiamato i carabinieri della locale Stazione che, prontamente intervenuti, hanno bloccato iltrovandolo, a seguito di perquisizione personale, in ...