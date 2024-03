Rtl 102 5 vola anche sui social | Password 2 0 approda su Instagram

(Di giovedì 7 marzo 2024) Rtl102.5 fa scuolasui2.0in diretta suUna nuova era. Una sperimentazione che sta piacendo al pubblico. Un nuovo modo di comunicare passando dalla radio ai. E viceversa. Lo sa bene Rtl102.5, la prima radio d’Italia, che oggi pomeriggio nel corso dista tenendo compagnia agli italianisu. Diretta nella diretta con Nicoletta Deponti, Gabriele Parpiglia e Cecilia Songini. Si parla di attualità, gossip, spettacolo e tanto altro. Le chicche di Parpiglia: “Alcuni dipendenti che lavoravano per la Ferragni mi hanno raccontato tutto, tutto tutto”. Un appuntamento imperdibile da seguire suiufficiale di Rtl102.5, masu ...

Dopo oltre vent’anni maturati nel mondo della radio, degli eventi e della pubblicità , Marco Pontini entra nel Gruppo RTL 102.5 come consulente strategico per ... (panorama)

In occasione dell'8 marzo, RTL 102.5 affida la conduzione di tutti i programmi e i notiziari esclusivamente alle sue voci femminili. Tante le ospiti che ... (vanityfair)

Giro d’Italia Women 2024 e maglia rosa: la diretta su RTL 102.5: Domani, 8 marzo, nel corso della Giornata Internazionale della Donna, in RTL 102.5 si parlerà di Giro d’Italia Women e della sua Maglia Rosa MILANO - In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale ...calciomagazine

RTL 102.5 dà voce alle donne: In occasione dell'8 marzo, RTL 102.5 affida la conduzione di tutti i programmi e i notiziari esclusivamente alle sue voci femminili. Tante le ospiti che interverranno nel corso della giornata animando ...vanityfair

GIRO D'ITALIA WOMEN. DOMANI LA CORSA E LA NUOVA MAGLIA ROSA IN DIRETTA SU RTL 102.5: Per la terza volta in carriera, Davide Formolo è stato il miglior italiano alla Strade Bianche. Mentre sta intraprendendo la Tirreno Adriatico al servizio di capitan Mas, "Roccia" ci racconta nei ...tuttobiciweb