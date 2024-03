RTL 102 5 dà voce alle donne

(Di giovedì 7 marzo 2024) In occasione dell'8 marzo, RTL 102.5 affida la conduzione di tutti i programmi e i notiziari esclusivamentesue voci femminili. Tante le ospiti che interverranno nel corso della giornata animando confronti e riflessioni

Da venerdì 1° marzo 2024, e per ogni venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, RTL 102.5 farà ballare e cantare tutti gli italiani. Massimo Alberti , storico dj ... (superguidatv)

Dopo oltre vent'anni maturati nel mondo della radio, degli eventi e della pubblicità , Marco Pontini entra nel Gruppo RTL 102.5 come consulente strategico ... (liberoquotidiano)

Annalisa premiata a Los Angeles con il Global Force ai Billboard Women In Music: "Avere la possibilità di essere qui a nome del mio paese e condividere questi messaggi è per me la vittoria più luminosa", ha detto l'artista ricevendo il premio ...rtl

Lo street artis Jorit chiede una foto con Putin durante un forum a Sochi, in Russia: polemiche e critiche: Famoso per aver ritratto sui muri di edifici di periferia Maradona e Che Guevara, San Gennaro e Pasolini, Jorit è stato accusato in passato di avere posizioni filorusse ...rtl

Ancora problemi fisici per Nadal, lo spagnolo alza bandiera bianca a Indian Wells; Sinner pronto al debutto: Alla vigilia del suo ritorno nel torneo californiano, Rafa ha dovuto ancora una volta arrendersi ai suoi problemi fisici. Sinner invece sta bene e si prepara ad affrontare Kokkinakis ...rtl