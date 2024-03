Rozzano | tram si scontra con un’auto | ferita una ragazzina di 12 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 - Incidente stradale questa mattina alle 8 in viale Liguria fra undella linea 15 ed un autovettura. Per cause è ancora in fase di accertamento alla rotonda di piazza Foglia, di fronte il Municipio di, unsi èto con un'auto verosimilmente per una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente soccorsi del 118 di Milano e la polizia locale. Nell'urto è rimastain maniera lieve unadi 12, che era a bordo dell'auto e che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas a bordo di una ambulanza della Croce Viola di