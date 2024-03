Rosy Chin fa una confessione molto privata e mette in difficoltà la regia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ledel Grande Fratello oggi ci ha regalato il vero capolavoro di questa edizione. Poche ore fa su Mediaset Extra sono andate in onda le immagini di Simona Tagli che chiedeva a Beatrice Luzzi: “Per caso hai bisogno del temprino Bea?“. Laha staccato ed ha cambiato inquadratura, e proprio in quell’istanteha confessato ad Alessio Falsone e Federico Massaro: “Io ho bisogno di sc***re! Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva. Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me èimportante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, é un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie…“. Subito dopo laha cambiato nuovamente stanza (qui il video). Anche in carcere i detenuti hanno le stanze ...