Rosa Caracciolo sul marito Rocco Siffredi | “Infranse il nostro patto Gli dissi che doveva curarsi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024)spiega qual è "il prezzo" da pagare per essere la moglie di un pornodivo sessodipendente. Lo ha sempre amato, anche dopo che lui l'ha ferita: ""Mentre era con una donna, gli parti? per sbaglio una chiamata a me. Aveva infranto il, ovvero sul lavoro fai cio? che vuoi, fuori no. Glichecurarsi".