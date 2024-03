Roma | Svilar | “Il mio lavoro è farmi trovare pronto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Noi facciamo quello che ci chiede il mister, lui ha idee molto buone. Penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Il miosemprequando gli avversari creano un’occasione. Non è ancora finita ma, sono contento per oggi. De Rossi è un allenatore che mi ha sorpreso, è una persona molto positiva e aiuta la squadra a credere in se stessa. Si arrabbia nei momenti giusti“. A dirlo è il portiere della, Mile, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 ottenuta contro il Brighton. “Rui Patricio? È un grande uomo, lavora tanto in allenamento, anche quando non gioca. Questo è molto importante”. SportFace.